Klopp aponta a sua melhor contratação no Liverpool

Desde que chegou a Anfield, Klopp foi o responsável por algumas importantes contratações do clube. Com o alemão a frente do conjunto inglês, nomes como Alisson, Van Dijk, Salah e Mané desembarcaram em Liverpool.

Mas para o treinador, a melhor aquisição 'red' desde a sua chegada foi outro jogador. É o que revelou o treinador ao podcast 'Pure Football': "Foi o Trent (Alexander-Arnold)", disse Klopp.

"Não tivemos que comprá-lo, mas Pep Lijnders, meu assistente, trouxe ele para mim na base. Era versátil, jogava em todas as posições, um talento nato. Mas havia um problema: ele não estava saudável. Ele tinha alguns problemas no Tendão de Aquiles, mas não desistiu e melhorou. Foi incrível ver sua melhora", revelou.

"Ele foi de um jogador da base, lesionado, para ser um dos melhores da posição. Com certeza, hoje ele é um dos melhores laterais-direito do mundo e um jogador inquestionável", completou.