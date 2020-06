Klopp com os pés no chão: "Ainda não somos campeões"

Faltando poucos dias para a volta da Premier League, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, garantiu que ainda não são campeões e que sabem isso, e tentarão vencer todas as partidas possíveis.

"Senti muito a falta do futebol, é incrível", disse Klopp em entrevista à rede britânica 'BBC'. "Eu sei que não é a coisa mais importante da vida, mas é a minha paixão. Espero que as pessoas esperem com o mesmo entusiasmo que nós".

Quando a Premier voltar em 17 de junho, o Liverpool começará como líder, com uma vantagem de 25 pontos sobre o Manchester City. Se os homens de Guardiola perderam para o Arsenal em seu primeiro jogo e o Liverpool vencer em sua estreia, os homens de Klopp vencerão sua primeira liga em 30 anos.

"É ótimo pensar nisso, mas ainda não somos campeões e sabemos disso. Sabemos que estamos perto, mas estar perto ainda não é estar lá. Existem 27 pontos para disputarmos e tentaremos ganhar todos", afirmou o alemão.

Em um possível desfile para comemorar o título, Klopp indicou que isso será feito quando for seguro.

"Se formos campeões, seja qual for a celebração possível, faremos internamente e depois com nossos fãs no momento em que tivermos permissão para tal", disse Klopp.

"Posso prometer que, se isso acontecer, haverá um desfile também. Seja quando for", concluiu o alemão.