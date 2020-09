Klopp critica gastos do Chelsea com reforços

O Liverpool fez apenas uma contratação para a próxima temporada. Pagou 13 milhões de euros por Tsimikas e nada mais.

O técnico Jürgen Klopp concedeu entrevista a 'BBC 5 Sport', em que foi questionado a respeito do contexto econômico atual e comentou sobre as movimentações no mercado do futebol.

"Para alguns clubes parecem ser menos importantes as incertezas sobre o futuro, pois eles têm como donos países ou oligarcas, essa é a verdade. Não podemos mudar do dia para a noite e dizer que agora queremos nos comportar como o Chelsea", analisou.

Além do citado Chelsea, que gastou 225 milhões de euros com compras como as de Havertz e Werner, vale lembrar do Manchester City, que recebe investimentos estrangeiros e já gastou cerca de 80 milhões de euros nesta janela.

"Somos um tipo diferente de clube. Chegamos à Champions League dois anos atrás, vencemos a Champions na temporada seguinte e agora conquistamos a Premier League sendo o clube que somos", acrescentou o treinador.

"Nós sempre queremos melhorar o elenco, mas há maneiras diferentes de fazer isso. Uma é contratando novos jogadores, e outra é trabalhando em conjunto, desenvolvendo os pontos fortes e procurando minimizar as fragilidades", concluiu Klopp.