Liverpool dá ajuda à equipe da Sétima Divisão que enfrentará Mourinho!

A FA Cup é sempre uma competição mágica, dando aos jogadores de todos os times a chance de enfrentarem verdadeiras estrelas da Premier League nos finais de semana.

Na Copa da Inglaterrra não há limites e qualquer time classificado pode jogar contra times da categoria mais alta.

O acaso quis que, enquanto o Aston Villa, da mesma divisão, caiu contra o Liverpool, o Tottenham teve a sorte de ser pareado com um time da Sétima Divisão! E de Liverpool...

Por esta razão, o grupo 'red' tentou dar uma ajuda para os jovens do Merseyside Marine. De acordo com o Daily Mail, Jürgen Klopp e seu Liverpool forneceram assistência logística e tecnológica ao modesto time.

Imagens do jogo para análise tática, cessão de seu campo de treinamento... E o Everton fez o mesmo com a modesta equipe.

Apesar da ajuda, a equipe de Mourinho é uma clara favorita contra uma equipe que está a anos-luz de distância em termos técnicos e táticos. Claro, nada o salvará de ter que se trocar nos vestiários do bar do Marine Travel Arena para continuar com as medidas de distanciamento social.