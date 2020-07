Klopp dá sinal verde para a contratação de Thiago

A imprensa alemã garantiu que já havia um acordo entre Thiago e Liverpool e que só precisava entrar em contato com o Bayern para que a transferência fosse efetiva. Bem, isso foi possível graças a Klopp.

O portal 'Bild' disse que o acordo era total entre jogador e clube. Este acordo veio somente depois que Klopp aprovou a incorporação do jogador.

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, é quem tem a última palavra em termos de transferências no clube inglês. A diretoria não contratará ninguém se não for seu pedido ou se não tiver o aval dele.

E Thiago agora tem. De fato, de acordo com a mencionada mídia alemã, o próprio Klopp teria instado o clube a pressionar para conseguir Thiago. Já haveria um acordo com o jogador, mas não com o Bayern.

Os de Munique querem cerca de 40 milhões de euros, o Liverpool ofereceu 20 e pretende subir, no máximo para 25. Thiago está avaliado em quase 30 milhões. Parece uma questão de tempo para que o total acordo aconteça.