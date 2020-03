Klopp descarta Alisson contra o Atlético de Madrid

O Liverpool terá que virar o jogo contra Atlético de Madrid na Liga dos Campeões se quiser passar de fase. Além do sério declínio nos últimos dias, o clube ainda relatou uma lesão muscular do brasileiro e, em seguida, Jürgen Klopp esclareceu que não o espera para Anfield na quarta-feira.

O goleiro é desfalque certo contra o Bournemouth neste sábado (13:30). Os incômodos estão localizados no músculo do quadril e o próprio Jürgen Klopp mostrou pessimismo: fora inclusive do derby contra o Everton no dia 16 de março.

As dores surgiram durante o aquecimento da última partida da FA Cup contra o Chelsea. No entanto, pouco se notou nisso, já que já estava decidido que Adrian seria o titular.

Alisson tem poucos dias pela frente para melhorar. Por menor que seja a lesão, sua localização é muito golpeada pelos goleiros durante um jogo, por isso é normal que exista pessimismo por parte de seu treinador. De todos modos, tudo indica que pode ser mais grave.

"Eu diria que após a parada internacional, ele estaria de volta 100% , mas veremos se pode ser antes", disse o alemão, que já deu a entender que nõ contará com ele na Champions, "Não quero dizer que ele não estará no derby de Merseyside, não sei."