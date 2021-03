Após a confirmação da saída de Joachim Löw da seleção da Alemanha, Jürgen Klopp garantiu publicamente que não será o novo comandante da equipe nacional.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico do Liverpool, que descartou essa possibilidade em entrevista prévia ao jogo contra o Red Bull Leipzig pelas oitavas de final da Champions League.