Klopp deveria aprender com o Atlético, diz jornal inglês

Um dos aspectos mais interessantes após uma ótima noite de futebol é consultar a imprensa. Verificar o que tem sido o foco em cada um dos jornais é mais interessante e, nesse caso, 'The Times' alfinetou o Liverpool. Ele elogiou o Atlético de Madrid e garantiu que Klopp deve aprender com os de Cholo.

"Em vez de criticar o Atlético, Jürgen Klopp podria aprender com eles. O Atlético superou uma situação complicada quando, com Anfield em êxtase após o gol de Roberto Firmino e já se vendo fora da próxima fase, deveria ter sido como se as paredes estivessem se fechando", relatou o artigo.

"Klopp lamentou não ter jogado 'futebol de verdade'. Esta não é a primeira vez que Klopp sente a necessidade de pregar sobre estilos de jogo, pois ele definiu recentemente o Sunderland como o time mais defensivo que viu depois de derrotá-los por 2 a 0 em 2016. O ponto principal é que o Atlético sabia que enfrentar o Liverpool seria uma loucura, então adotaram uma estratégia que lhes permitiu encontrar uma maneira de vencer", acrescentou.

E o jornal terminou com uma clara crítica à falta de busca pela definição do jogo: "Com o gol de Firmino, a vaga estaria garantida e, logo depois, a equipe não procurou dominar o jogo e impedir a falta de controle que reinava em campo quando podia parar para recuperar o fôlego. Klopp pode não gostar do que o Atlético representa, mas há coisas que o Liverpool deve aprender com seus rivais".