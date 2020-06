A contagem regressiva pelo título do Liverpool pode chegar ao fim hoje. Depois da tensão de uma pandemia e as duvidas sobre a anulação do campeonato, finalmente os de Klopp podem levantar a taça.

O Liverpool fez a sua parte ao vencer o Crystal Palace e joga a pressão para o lado do City, que encara o Chelsea logo mais. No entanto, Klopp diz não pensar no título.... alguém acredita?