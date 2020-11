Liverpool projeta desfalques contra Atalanta, seu "grande desafio"

Vindo de virada contra o West Ham pela Premier League, o Liverpool se prepara pensando no jogo dessa terça-feira, quando visita a Atalanta pela Liga dos Campeões de 2020/21.

Com desfalques de Van Dijk e Fabinho no setor defensivo, ambos lesionados, o treinador alemão Jürge Klopp respondeu a perguntas sobre quem poderá atuar no jogo da terceira rodada da fase de grupos.

"Naby (Keita) e Joel (Matip) treinaram ontem normalmente. Não tomei nenhuma decisão ainda. Ainda faltam apenas dois dias para o jogo e temos que esperar, praticamente, até que o departamento médico nos dê luz verde, laranja ou vermelha. Então esperamos. Mas temos, neste momento, mais zagueiros disponíveis do que provavelmente vamos escalar juntos, o que é bom. E Naby também treinou", afirmou Klopp.

O treinador vê o time italiano como o grande obstáculo até então no torneio europeu. "O próximo, com certeza, até agora é o maior desafio da Champions League. Porque, é claro, o Ajax também é um desafio, assim como o Midtjylland. Mas a Atalanta e tudo o que fez nos últimos dois ou três anos, é um time bem resolvido, difícil de enfrentar. Um pouco parecido com o Leeds United em termos de organização, então, será difícil", avaliou Klopp.

Com vitórias fora de casa sobre o Ajax, por 1 a 0, e em casa contra o Midtjylland, por 2 a 0, o Liverpool lidera o grupo D com seis pontos, dois a mais que a Atalanta.