Klopp: coronavírus afetou Liverpool na derrota para o Atlético

A última partida do Liverpool antes da pausa no futebol por conta do coronavírus ainda é motivo de lamentos no clubes. No dia 11 de março, os Reds receberam o Atlético de Madrid em Anfield pela Liga dos Campeões e foram eliminados após a derrota por 3 a 2 na prorrogação. E, segundo Jürgen Klopp, um adversário foi responsável por atrapalhar a preparação de seus jogadores: o coronavírus.

Nenhum jogador do Liverpool havia sido diagnosticado, mas o alemão afirmou que o foco no jogo se perdeu com tantas informações desencontradas. Em entrevista para o site oficial dos Reds, Klopp relembrou aquela noite contra o time de Diego Simeone. "Foi há duas semanas mas parece que faz anos que jogamos contra o Atlético", disse.

"Eu me lembro que todos sabíamos sobre o coronavírus no mundo todo mas nós estamos estávamos focados em nós mesmos e até então isso não estava nas nossas mentes na Inglaterra. Nós enfrentamos o Bournemouth no sábado, vencemos, e no domingo o [Manchester] City perdeu. Então, a informação para nós era: só faltam duas vitórias", lembrou Klopp.

O treinador, então, contou como foram os dias durante a semana antes do jogo contra o Atlético. "Na segunda, eu acordei e ouvi sobre a situação em Madri, que eles fechariam escolas e universidades a partir da quarta-feira. Então foi muito estranho se preprarar para o jogo, para ser honesto".

"Eu não costumo sofrer com as coisas a minha volta. Eu sou capaz de construir barreiras em todos os lados quando eu me preparo para uma partida mas naquele momento foi muito difícil", afirmou.

No mesmo dia do fechamento do ensino espanhol, o Atlético chegou a Liverpool com a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida. O gol de Wijnaldum levou a partida para a prorrogação e logo no início do tempo extra, Roberto Firmino colocou os Reds em vantagem. Três minutos depois, Llorente empatou o jogo e no final do jogo fez mais um para eliminar os atuais campões em sua própria casa.

"Eu amei o jogo, amei o que vi dos meus jogadores, foi realmente uma ótima apresentação mesmo com o resultado adverso. Nós não fizemos gols suficientes e sofremos muitos, claro. Mas tirando essas duas coisas foi uma partida brilhante", analisou o alemão.

Mesmo com a boa apresentação de seus jogadores, Klopp não queria que a partida fosse realizada e fez críticas quanto a isso. Quem afirmou isso foi o treinador do rival do Liverpool, o italiano Carlo Ancelotti. "Klopp me disse que jogar com essas condições era um ato criminal e creio que ele tem razão", afirmou o técnico do Everton em entrevista ao Corriere dello Sport.

O Liverpool poderia já estar comemorando o primeiro título da era moderna da Premier League caso não houvesse paralisação. Faltando só duas partidas para os Reds confirmarem o título, o time de Klopp está 25 pontos a frente do segundo colocado, o Manchester City. O campeonato, porém, está suspenso até o dia 30 de abril e já há um movimento de alguns clubes que defendem o cancelamento da temporada.

Ancelotti ainda detalhou medidas tomadas pelas entidades do futebol inglês: "A Premier League obrigou os clubes a dar três semanas de férias para jogadores, treinadores e corpo técnico".

O coronavírus já afeta quase 15 mil pessoas no Reino Unido, com mais de 750 mortes em decorrência da covid-19. O Príncipe Charles, primeiro na linha da sucessão do trono inglês, e Boris Johnson, primeiro-ministro do país, são duas personalidades que testaram positivo ao novo vírus. No futebol, Hudson-Odoi, do Chelsea, e Mikel Arteta, do Arsenal, também tiveram a doença.