Klopp diz que é melhor o Atlético ter medo de Anfield

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse em entrevista coletiva que "muitos jogadores do Atlético de Madrid nunca estiveram em um estádio como o Anfield" e chamou o ambiente de seu campo como um ponto contra os rojiblancos.

"A atmosfera será um ponto a favor, isso é 100% certo. Mas, com isso, nosso desempenho tem que ser excepcional. Muitos de seus jogadores não jogaram em um estádio como Anfield, talvez apenas Morata e Diego Costa", o alemão disse.

O Atlético começará nesta quarta-feira em Anfield com uma vantagem de 1 a 0 do Wanda Metropolitano.

"Espero mais chutes", brincou Klopp quando foi questionado sobre as diferenças que esperava que sua equipe mostrasse no retorno do empate.

"O fato de não haver chutes a gol não significa que não houve chances. Um 0-0 seria mais fácil, mas teríamos que marcar aqui. É como se estivéssemos sozinhos no intervalo. Em um jogo normal, significa que há tempo, muitas vezes melhoramos após o intervalo".

Klopp também atualizou a condição física de alguns jogadores e confirmou que Jordan Henderson, capitão da equipe e lesionado nos últimos jogos, estará disponível, enquanto Alisson Becker, como já falado, não poderá participar.

O alemão também foi questionado sobre a crescente tensão sobre o coronavírus e as decisões da Itália de suspender eventos esportivos e a Liga Espanhola de jogar a portas fechadas.

"Há coisas mais importantes que o futebol e estamos percebendo agora. Não sei o suficiente sobre o quanto isso pode ajudar. O que quer que eles decidam vamos respeitar, mas não sei até que ponto faria sentido jogar sem público", acrescentou Klopp.

Em relação a este último, o técnico 'red' concluiu, garantindo que continuaria jogando a portas fechadas, se solicitado a fazê-lo antes do início da segunda mão.