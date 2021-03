Klopp diz que não será o substituto de Löw na Alemanha

Joachim Löw, técnico campeão da Copa do Mundo de 2014, deixará a seleção alemã após a disputa da Eurocopa deste ano, que tem início no mês de julho.

Com a confirmação, Jurgen Klopp foi imediatamente citado como possível substituto, mas já fez questão de descartar essa possibilidade.

"Se estou disponível para o cargo no verão? Não", garantiu o técnico do Liverpool em entrevista concedida antes do jogo contra o Red Bull Leipzig pela Champions League.

"Joachim Löw fez um trabalho incrível durante tantos anos. Entendo que ele queira fazer isso após a Eurocopa. E depois alguém ocupará seu lugar. Há muitos bons treinadores alemães e tenho a certeza de que irão encontrar uma boa solução", acrescentou Klopp.

Repórteres insistiram e o técnico reafirmou: "Não, não estarei disponível como selecionador da Alemanha no verão ou depois do verão. Tenho três anos de contrato com o Liverpool. É simples, você assina um contrato e tenta cumprí-lo".

Hansi Flick, atual treinador do Bayern de Munique, é outro nome que passou a ser citado por rumores sobre o novo comando da seleção da Alemanha.