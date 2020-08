Klopp é eleito o melhor treinador da temporada na Premier

Mais um título para Jurgen Klopp na temporada inglesa. Depois de fazer história com o Liverpool e ganhar com folga a Premier League 30 anos depois, o alemão foi eleito o melhor treinador da competição nessa temporada.

Para ficar com o prêmio o alemão desbancou nomes como Frank Lampard (do Chelsea), Brendan Rodgers (do Leicester City) e Chris Wilder (do Sheffield United).

No ano passado o prêmio ficou nas mãos de Pep Guardiola, que na temporada passada venceu com 99 pontos dos 114 em jogo no torneio.