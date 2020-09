Klopp elogia Arteta... mas manda um recado ao Arsenal

O treinador do Liverpool, Klopp, apareceu na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Arsenal dessa segunda-feira. O treinador 'red' elogiou o trabalho de Arteta, mas também se referiu ao cargo que ocupou no ano passado e deixou uma mensagem para o clube inglês.

"Não acho que o Arsenal seja um bom exemplo, porque acho que o Arsenal terminou em oitavo no ano passado. Acho que eles poderiam ter se classificado para uma vaga na Liga Europa, se não na Liga dos Campeões", começou Klopp.

O treinador alemão lamentou, à sua maneira, que o Arsenal não pudesse entrar diretamente em uma competição europeia por meio de sua qualificação para a Premier League.

“Agora ele está em uma situação em que joga pela Liga Europa para ganhar a FA Cup e a boa notícia é que eles têm que se adaptar aos jogos no meio da semana. Isso é ótimo porque com a qualidade que eles têm e esse tipo de coisas podem tirar proveito de diferentes situações”, finalizou.

Klopp, porém, se rendeu a Mikel Arteta e tudo o que conquistou quando conseguiu assumir as rédeas da equipe: "Acho que o entorno do clube mudou, embora não saiba exatamente como era antes dele chegar, mas acho que não muita gente esperava que, no final da temporada, ganhassem um título e ele ganhou, ganhou a FA Cup e o Community Shield. É muito impressionante.