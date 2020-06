VÍDEO: Klopp elogia desempenho do Liverpool contra o Everton

O empate contra o Everton neste domingo deixou duas más notícias para o Liverpool. A primeira veio antes do intervalo, com Milner sentindo dor na perna. No segundo tempo, foi a vez de Matip sair de campo com problema físico.

"Milner sentiu o tendão, mas isso já aconteceu antes. Ele não costuma se machucar e, com sorte, não é grave. Matip deu azar em um lance com o Richarlison. Espero que não seja sério, mas ainda não sei", disse o técnico após a partida.

Ambos precisam de uma avaliação médica mais profunda para saberem da gravidade e da possível necessidade de um tempo de recuperação. Na próxima quarta-feira, o time de Klopp recebe o Crystal Palace.

Confira no vídeo o que o treinador do Liverpool falou a respeito do confronto deste domingo.