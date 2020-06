Klopp elogia Werner e Havertz, mas explica por que Liverpool não deve contratá-los

O alemão Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, elogiou os compatriotas Timo Werner e Kai Havertz, que estão se destacando na Bundesliga por RB Leipzig e Bayer Leverkusen, respectivamente. Os dois devem trocar de clube ao término da temporada, mas os Reds, aparentemente, estão fora da briga.

Enquanto o atacante Werner estaria próximo de um acordo do Chelsea, o meia Havertz é disputado por Bayern de Munique e Real Madrid. "Há muitos bons jogadores no planeta. Timo Werner é um grande jogador. E Kai Havertz é um grande jogador", disse Klopp quando questionado sobre a dupla em entrevista à Sky Germany.

Na sequência, porém, o treinador deu a entender que a pandemia do novo coronavírus vai implicar diretamente na busca por reforços - pelo menos nos atuais campeões europeus.

"Há rumores sobre quem o Manchester United vai escolher e quem o Chelsea vai escolher. Aqui em Liverpool está bastante quieto no momento, eu posso dizer. Se você quer administrar bem um negócio e não tem ideia do quanto vai ganhar... Não sabemos nem quando poderemos jogar com público novamente", comentou.

Klopp foi além. Disse que "todos os clubes estão perdendo dinheiro" e que seria preciso explicar "como de um lado se discute diminuição do salário de jogadores e por outro compra um jogador por 50 ou 60 milhões de libras".

"Agimos como se tudo já estivesse resolvido. Não está resolvido. Usamos essa pequena brecha que nos resta para jogar futebol novamente. Todo o resto temos que ver no momento em que vai acontecer. Não podemos fingir agora que tudo vai ficar bem no futuro", concluiu.