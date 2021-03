Klopp encontra companhia para Van Dijk e Gomez

Klopp estaria vigiando Koulibaly, zagueiro do Napoli. AFP

No Liverpool procuram zagueiros para o próximo verão. As lesões de Joe Gomez e Van Dijk nessa temporada fizeram que a prioridade seja a chegada de algum zagueiro. E em Anfield, encontraram um de seu agrado: Klopp quer Kalidou Koulibaly, do Napoli, em seu elenco.