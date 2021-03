Klopp lamenta lesão de Rui Patrício e elogia volta de Diogo Jota

O Liverpool venceu os Wolves pela Premier League em uma partida que teve dois protagonistas do mesmo país: Rui Patricio, que saiu de campo lesionado, e Diogo Jota que salvou o conjunto 'red'. Ao final da partida, Klopp falou sobre ambos.

"Foi uma situação horrível. Falei com o pessoal do Wolves e estão algo otimistas. Foi um grande choque", disse Klopp sobre lesão do goleiro Rui Patricio.

"O Diogo é um jogador de alto nível, mas nós não podemos dar por garantido que um menino, que ficou fora por três semanas - ou talvez um pouco mais - está voltando e tem um impacto imediato novamente", analisou Klopp sobre a volta de Diogo Jota.

