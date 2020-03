Klopp levanta a moral de Werner

Tudo indica que Timo Werner e Jürgen Klopp cruzarão seus caminhos no Liverpool mais cedo ou mais tarde. A união entre ambos é um dos pontos quentes dos rumores nas últimas semanas.

O jogador expressou em mais de uma ocasião seu gosto pelo estilo de jogo que desenvolve a equipe comandada por seu compatriota na Premier League.

Agora, foi a vez do próprio técnico responder as boas declarações do atacante do RB Leipzig diante da mídia.

"Prefiro que, quando os jogadores falem sobre nós, façam isso de maneira positiva, melhor isso que digam que somos o último time ao qual eles iriam", disse o alemão, para começar.

No entanto, acostumado a fazer brincadeiras, ele também deixou uma dúvida no ar. "é bom que ele diga isso, mas não há muito o que comentar", acrescentou, evitando anunciar uma possível chegada.