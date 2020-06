Klopp ligou para Werner e explicou por que o Liverpool não o contrataria

Timo Werner continua soando para chegar no Chelsea, um time que, no momento, parece estar em melhor posição para assumir os serviços do atacante do RB Leipzig.

E é que apenas algumas semanas atrás o Liverpool teria decidido jogar a toalha para a sua assinatura, aparentemente, devido ao fato de ter que desembolsar 60 milhões de euros nos quais sua cláusula de rescisão está prevista para poder obtê-lo.

Tudo isso depois de meses de ligações contínuas de Jürgen Kloop para o atacante alemão, com quem já mantém uma grande amizade e confiança suficiente para explicar essa decisão em pessoa.

Aparentemente, como relatado por 'Mirror', o treinador alemão ligou para o atacante de 24 anos para comunicar a decisão final dos 'red' de abandonar a luta pela transferência.

Com toda a confiança do mundo, Klopp passou muito tempo conversando com Werner para explicar que não o contrataria devido à impossibilidade de encarar os 60 milhões de euros que a equipe alemã está pedindo.