"Klopp me dava 50 euros se eu fazia 10 gols no treino; ele perdeu muito dinheiro... "

Robert Lewandowski não falou apenas de Messi e Cristiano Ronaldo na entrevista à 'France Football'. Ele também revelou o quão importante foi Jürgen Klopp para sua formação.

"O mister me dava 50 euros cada vez que eu marcava 10 gols em uma mesma sessão de treinamento. Era sua forma de potencializar minhas qualidades, superar meus limites e me fazer trabalhar mais duro. Nas primeiras semanas ele sempre me dava 50 euros. Depois foi baixando, ele estava perdendo muito dinheiro...", brincou o polonês.

Lewa acredita que Klopp foi crucial para o atleta que é hoje, o 'The Best' 2020, prêmio dado ao melhor jogador da atualidade.

"Esse jogo foi muito rentável para mim, porque melhorei muito no fim das contas. Eu era jovem nessa época. Klopp havia detectado minhas qualidades e queria que eu desse outros passos", declarou.