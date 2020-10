Klopp não gosta nada de Data FIFA!

O coronavírus se tornou o inimigo número um do mundo. Esta doença continua se espalhando e algumas partes do mundo estão enfrentando uma segunda onda.

O Liverpool tem sido afetado com dois casos positivos, os de Thiago e Mané, que não poderão estar nos próximos compromissos da equipe britânica.

Klopp, na sala de imprensa, ficou muito indignado com os protocolos que estão sendo realizados e afirmou que tem medo do que acontecerá na Data FIFA.

“Não quero parecer desrespeitoso sobre como os protocolos de segurança estão sendo executados em outros países, mas estou um pouco preocupado porque é difícil estar em contato com todas as federações”, retrucou o alemão.

Desta forma, o ex-jogador do Borussia Dortmund expressou seu desconforto com a situação atual. O problema não é por descuidos, é normal que um treinador se preocupe com o seu elenco.