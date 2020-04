Klopp não sabe quando voltarão a treinar

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, conversou com 'Sky Sports' sobre o futuro do futebol e reconheceu que ainda há um longo caminho a percorrer antes que eles matem a saudade de entrar em campo.

"Estamos todos em casa, todos isolados, não temos casos ou coisas assim. Mas, não tenho certeza de quando será possível regressar, teremos que esperar pelo governo. Não podemos forçar isso e não o faremos", garantiu o treinador.

Klopp confirmou que a eliminação da Champions League contra o Atlético de Madrid não vai mudar os planos do time: "Não vamos mudar, mas sermos bem-sucedidos depende também do que os outros clubes fazem, porque eles têm toda a possibilidade de melhorar as coisas, fazer melhor".

"Portanto, não tenho ideia do que o futuro nos reserva. Não mudaremos, mas esta equipe não é o produto final e temos muito espaço para melhorias, e trabalhamos nisso", acrescentou.