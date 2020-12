Com gol de Salah aos 26 minutos e Firmino aos 90, o Liverpool derrotou o Tottenham, que marcou com Son, no jogo da 13ª rodada da Premier League. O resultado deixa os Reds na liderança, com 28 pontos, três a mais que os Spurs, vice-líderes.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do treinador Jürgen Klopp, que elogiou o atacante brasileiro responsável pelo gol da vitória.