Os desfalques do Liverpool para esta quarta-feira

O empate contra o Everton neste domingo deixou duas más notícias para o Liverpool. A primeira veio antes do intervalo, com Milner sentindo dor na perna. No segundo tempo, foi a vez de Matip sair de campo com problema físico.

O clube confirmou nesta ambos não poderão estar presentes contra o Crystal Palace nesta quarta-feira. O time pode ser campeão já nesta semana, dependendo de si e de um resultado paralelo.

Salah e Robertson, por outro lado, estão em condições de participar da partida. Ainda sem a forma ideal, o egípcio ficou no banco de reservas na última rodada, enquanto o escocês nem havia sido relacionado para enfrentar o Everton.

Confira o vídeo com a entrevista do técnico Klopp, que nega pensar no duelo contra o City e pede foco no Crystal Palace.