Klopp, o favorito de Florentino para suceder Zidane?

Apesar de Zinedine Zidane ainda ter contrato até 30 de junho de 2022, as especulações sobre sua saída no próximo verão aumentaram nas últimas semanas. Primeiro pelos resultados, mas também por suas declarações em entrevista coletiva, onde continua repetindo que "mudanças" serão necessárias no verão.

No momento, o francês pede tempo e respeito pelo seu grupo, pelo qual mostra constantemente muito orgulho. Ele quer terminar a temporada e depois verá, mas enquanto isso não vão parar de soar possíveis candidatos para substituí-lo no banco do Real Madrid.

Um dos últimos é Jürgen Klopp. De acordo com o jornal italiano 'La Repubblica', o atual técnico do Liverpool é o favorito de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para ocupar a posição que Zinedine Zidane supostamente deixaria livre.

Se isso aconteceria neste verão ou no próximo, o tempo dirá. Mas o alemão renovou com o Liverpool até 2024, então tirá-lo de Anfield parecerá muito difícil. Ele tem uma cláusula de rescisão em seu contrato, embora apenas para retornar à Alemanha.

Não é a primeira vez que Klopp é vinculado ao Real Madrid, embora os seus caminhos nunca se tenham cruzado. Somente uma temporada desastrosa ou a demissão do próprio treinador facilitariam sua saída do Liverpool, onde é idolatrado há muito tempo.

Esta temporada está complicando muito a vida de Klopp devido às lesões. Também há quem diga que percebe o esgotamento do elenco depois desses anos, mas no projeto o alemão ainda é visto como crucial e na luta com o Real Madrid por Mbappé, ele é fundamental.