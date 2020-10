Klopp parabeniza Aston Villa, mas ressalta erros do Liverpool em goleada por 7 a 2

O Liverpool visitou o Aston Villa e saiu com uma recordação pra lá de decepcionante: uma derrota por 7 a 2 com direito a hat-trick de Watkins, doblete de Jack Grealish e um doblete de Salah para descontar para o time da casa.

Confira no vídeo acima o depoimento do técnico alemão após a partida, que também foi alvo de comentário de Virgil Van Dijk após o apito final. "A diferença entre as atuações contra Arsenal e Aston Villa foi muito grande. Todos nós precisamos assumir a responsabilidade disso", disse o zagueiro.

"Não deveríamos ter perdido por esse placar. Agora temos que nos manter juntos e fazer com que isso não aconteça novamente", acrescentou.

Com essa expressiva vitória, o Aston Villa vai para a segunda colocação e o Liverpool ainda está em quinto lugar.