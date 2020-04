Klopp pode trocar o Liverpool pela Seleção Alemã

Jürgen Klopp é considerado um dos maiores técnicos da atualidade. O alemão venceu a Champions pelo conjunto 'red' e estava a um passo de levantar a tão sonhada Premier justamente quando a pendemia do coronavírus explodiu.

Klopp tem contato com o Liverpool até 2024 e o time inglês está muito satisfeito com os seus serviços e tem um projeto para transformar o ex-Dortmund no novo Alex Ferguson. Porém, tanto sucesso desperta os mais diversos olhares.

De acordo com o jornal inglês "Mirror", a Seleção Alemã pensa em Klopp para assumir as rédeas do combinado germânico quando o contrato de Joachim Löw chegar ao fim.

O jornal recordou que o treinador teria dito ao seu entorno que o Liverpool será o seu último trabalho em clubes e que depois só comandará alguma seleção.