Klopp, rei da Premier... e da dança!

O Chelsea derrotou o Manchester City na noite de quinta-feira, resultado que entregou a Premier League matematicamente ao Liverpool. Depois do apito final de Stamford Bridge, nada nos 'reds' continuaria a ser como vimos até agora.

Por exemplo, Klopp. O treinador do Liverpool trocou o quadro e a análise por uma dança que levantou aplausos e assovios de todos os presentes.

Entre as palmas, o treinador 'red' não hesitou em sair para a pista de dança e, com direito a boné para trás, encantar seus fãs com passos dignos de um TikToker.