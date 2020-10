Klopp responde a menino de 11 anos com ansiedade para voltar às aulas

Jürgen Klopp voltou a ser notícia, desta vez não pelo futebol, mas pelo lado pessoal. E é que o treinador do Liverpool ficou comovido ao responder a carta de um jovem torcedor que expressou sua preocupação em voltar a estudar.

Lewis Balfe, um fã 'red' de 11 anos, escreveu a Klopp durante as férias de verão expressando sua preocupação, ansiedade e nervosismo, também motivado pela situação atual com o COVID-19.

Milena, mãe da criança, compartilhou a carta com a qual o alemão respondeu nas redes sociais. Foi uma mensagem que se tornou viral e em que Klopp procurou transmitir tranquilidade e bons sentimentos em algumas situações.

"Posso começar contando um segredo? Eu fico nervoso. Para ser sincero, ficaria preocupado se não me sentisse nervoso, porque quando isso acontece comigo, me dá a chance de transformá-lo em energia positiva. Sei que pode parecer estranho para um garoto da sua idade pensar que o técnico do Liverpool pode se sentir como você", começa a escrita de Klopp.

“Pela sua carta, posso ver que você é muito atencioso e se preocupa com os outros. Quando você tem essas qualidades, é difícil não ficar nervoso”, continua Klopp, respondendo a uma pergunta do jovem Lewis.

"Você me perguntou o que eu faço quando meus jogadores se sentem assim e a resposta é simples. Eu os lembro o quanto eles são importantes para mim, que acredito neles e não tenho dúvidas de que isso é a mesma coisa que sua família faz com você", escreve ele.

"Você não precisa se preocupar com coisas ruins acontecendo. Como você sabe, perdi algumas finais e não me senti bem, mas com a ajuda da minha família e amigos consegui seguir em frente e, no final, pudemos desfrutar de muitas coisas", continua.

Klopp tentou transmitir calma: "Se eu tivesse me entregado nos tempos ruins, sei que isso não teria sido possível, então tente ser positivo consigo mesmo e enfrente com entusiasmo esta fase em que continuará a crescer".

"Não se esqueça de que você faz parte da família Liverpool e que isso significa que existem milhões e milhões de pessoas como você. Seu apoio significa muito para mim e para todos no clube, então espero que esta carta mostre que também amamos você e que te apoiamos. Você nunca andará sozinho", concluiu.