Klopp revela que sentiu medo da Premier ser anulada

O Liverpool volta a campo pela Premier League nesse domingo contra o Everton, em Goodison Park.

Os 'reds' lideram a competição inglesa com incríveis 82 pontos, 22 a mais que o vice-líder Manchester City. A campanha quase perfeita (27 vitórias, um empate e uma derrota) por pouco não foi jogada fora devido a pandemia do coronavírus.

O campeonato foi paralisado por mais de dois meses e devido a grave situação vivida no Reino Unido, muito se falou sobre a anulação da temporada, o que deixou Klopp bastante preocupado.

"Quando ficamos em confinamento não pensei no fato de estarmos perto do título, porque senti que isso não era importante naquele momento. Fiquei preocupado quando as pessoas estavam falando sobre anulação, mas quando isso foi descartado, eu fiquei aliviado", disse o alemão em entrevista coletiva.

"Se tivessemos feito todos os pontos por jogo, seriamos campeões, mas não somos e temos que jogar para isso, é como deve ser o esporte. As próximas semanas vão ser duras, espero me divertir, mas precisamos jogar o melhor futebol possível. Depois veremos o que temos para comemorar e como comemorar", concluiu.