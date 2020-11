VÍDEO: "Um jogador de futebol fantástico", diz Klopp sobre Maradona

A morte de Diego Armando Maradona deixou o mundo de luto. Governos, instituições e estrelas de vários segmentos se redenram ao talento do aterno camisa '10'.

No mundo do futebol as homenagens não param de surgir. E Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, falou sobre a morte do craque argentino.

“Eu vi o seu documentário não faz muito tempo. Diego era uma pessoa sensacional. Maradona teve alguns problemas, vamos colocar assim. Vou sentir falta dele”, disse Klopp a 'BT Sport'.

Confira no vídeo acima o que disse Jürgen Klopp sobre a morte de Diego Maradona!