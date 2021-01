Klopp sobre Wijnaldum no Barça: "Não tenho nada a dizer"

Wijnaldum no Barça? AFP

Jürgen Klopp falou sobre a possível saída de Georginio Wijnaldum para a Ciudad Condal a fim de se tornar o novo jogador do Barcelona. O treinador do Liverpool, em coletiva de imprensa antes do jogo contra o Manchester United, se desentendeu. O portal 'Mirror' deu como certa a operação para o verão.