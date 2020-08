VÍDEO: Klopp vibra após erguer troféu da Premier League

Em 30 anos, muitas coisas podem acontecer. Pode até haver uma pandemia que paralisa o mundo inteiro. No entanto, nem o vírus impediu o título do Liverpool. No dia 26/06, os 'reds' foram oficializados como campeões da Inglaterra, feito que não conseguiam desde quando a competição ainda nem se chamava Premier League. A confirmação do título veio com a derrota do Manchester City contra o Chelsea.

No vídeo acima, você confere a entrevista com o técnico Jürgen Klopp, cheio de emoção após erguer a taça tão esperada.