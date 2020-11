Klopp volta a criticar arbitragem: "quero ver quando alguém marcar com a axila"

Manchester City e Liverpool fizeram um dos jogos mais esperados da rodada. Muita intensidade dos dois lados e poucos gols, no fim, empate em 1 a 1.

O técnico Jürgen Klopp concedeu entrevista após a partida e analisou o desempenho de sua equipe. "Foi um bom jogo por parte dos meus rapazes. Foi o melhor dérbi que disputámos fora de casa desde que sou treinador do Liverpool, com bom futebol, sofremos golos graças à força do Everton", iniciou antes de entrar na polêmica da arbitragem.

"Quando cheguei ao vestiário havia alguém com um computador e muita gente ao redor. Perguntei o que estava acontecendo e disseram 'vimos o lance outra vez e não percebemos por que marcaram impredimento'. Eu sou um apoiante do VAR, mas ninguém esperava isto, principalmente num impedimento. Marcamos um gol uma vez frente ao Aston Villa e disseram que o jogador tinha o braço em fora de jogo. Parece engraçado. Desta vez na imagem que vi no computador não há braço, não há nada, simplesmente não estamos em impedimento", reclamou

O técnico deu andamento ao assunto do VAR. "Já dei umas 10 entrevistas depois disso e toda a gente me diz que não houve fora de jogo e isso não melhora o meu humor, obviamente. É complicado. Perdemos um jogador numa situação em que o VAR não interferiu, no caso do Virgil. Provavelmente perdemos outro no lance do cartão vermelho e marcamos um gol legítimo que não contou", lamentou o treinador - confira o depoimento no vídeo acima.

Com o resultado, o Liverpool perdeu a chance de recuperar a liderança da Premier League e, com 17 pontos, está atrás de Tottenham e Leicester. Na próxima rodada, após a parada para a data FIFA, o time de Klopp tem um confronto direto pela liderança contra o Leicester.