Klopp x Nagelsmann, o duelo alemão entre presente e futuro

As partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões foram sorteados nesta segunda-feira (14). Certamente, o confronto mais esperado será entre o PSG, de Neymar, e o Barcelona, de Lionel Messi. Porém, o duelo entre os treinadores alemães Jurgen Klopp, do Liverpool, e Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, promete ser uma das grandes atrações da próxima fase da Champions League.

Campeão do torneio em 2018/19 e da Premier League na temporada passada, os Reds são favoritos para o jogo. Mesmo assim, o clube alemão promete endurecer a disputa por uma vaga nas quartas de final da principal competição de clubes da Europa. E para isso, o RB Leipzig tem como sua principal esperança Julian Nagelsmann, um dos grandes treinadores da nova geração alemã.

Após encerrar sua curta carreira como jogador aos 20 anos de idade, em 2008, devido a seguidas lesões no joelho, Nagelsmann iniciou sua carreira como treinador no time sub-17 do Augsburg, onde chegou a trabalhar com Thomas Tuchel, hoje comandante do PSG.

Dois anos depois, foi contratado pelo Hoffenheim, onde estreou como técnico da equipe principal na temporada 2015/16. Depois de se destacar no clube, o alemão foi contratado pelo RB Leipzig em 2019/20, quando realmente viu sua carreira decolar.

Liderando o ambicioso projeto do time da Red Bull, Nagelsmann, de apenas 33 anos, terminou a Bundesliga em terceiro e levou seu time à semifinal da Liga dos Campeões na temporada passada, caindo diante do PSG, de Thomas Tuchel.

Hoje, o RB Leipzig está empatado com Bayern de Munique na segunda colocação do Campeonato Alemão, com 24 pontos, e promete fazer de tudo para acabar com a hegemonia bávara na competição.

Na atual edição da Champions League, mesmo caindo em um grupo da morte com PSG e Manchester United, Nagelsmann conseguiu classificar sua equipe às oitavas de final, onde enfrentará Jurgen Klopp. Considerado como um dos melhores do mundo, o treinador alemão de 53 anos já fez no passado o que o técnico do Leipzig tenta fazer atualmente: derrotar o Bayern de Munique na Bundesliga.

Sob o comando do Borussia Dortmund, Klopp conquistou o bicampeonato alemão em 2010/11 e 2011/12, e chegou à final da Liga dos Campeões em 2012/13 - feito quase repetido por Nagelsmann na temporada passada -, quando acabou sendo derrotado justamente pelo Bayern de Munique.

Nos Reds, Klopp conquistou a Champions League e a Premier League, se consagrando como um dos treinadores mais badalados do futebol e levando o prêmio The Best da Fifa em 2019. Agora, o torneio de clubes europeus colocará as duas gerações de técnicos alemães frente a frente.

Com um estilo de jogo ofensivo e de rápida transição ao ataque, os treinadores prometem fazer um dos grandes duelos das oitavas de final Liga dos Campeões, que acontece entre 16 de fevereiro e 17 de março. E uma vitória diante de seu compatriota, certamente poderá mudar Nagelsmann de patamar.