Kluivert fecha a porta na cara do Arsenal

Justin Kluivert, filho do lendário jogador do Barça, não deixará a Roma para ir ao Arsenal. Ele mesmo disse isso em uma declaração para o 'Sport Mediaset', na qual analisou a situação. A conclusão é clara: ele está feliz no time em que está e uma mudança de cenário não é algo que ele deseja no momento.

"Arsenal? Estou muito feliz na Roma", disse ele. Isso interrompe as negociações que estavam ocorrendo e nas quais tudo indicava que a transferência seria realizada por 40 milhões de euros. Ou essas conversas morrem ou os 'gunners' tiram alguma carta da manga.

Não é de se estranhar que o holandês esteja feliz na Itália. Ele está lá há duas temporadas e é um dos mais importantes de sua equipe. Não possui tanto destaque quanto no Ajax, mas parece uma peça vital. Prova disso são os 62 jogos que ele tem: mais do que em seu tempo em seu país natal.

E não havia razão para que Roma rejeitasse a oferta, pelo menos economicamente. Os 40 milhões mencionados são nove milhões de euros mais altos que seu valor de mercado, que é 31. Além disso, chegou por 17,25 milhões na capital italiana.