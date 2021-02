Koeman destaca mentalidade e ambição após classificação para semi da Copa do Rei

O Barcelona venceu o Granada por 5 a 3 e se classificou para as semifinais da Copa do Rei 2020-21. O time de Koeman saiu atrás na partida e perdia por 2 a 0 até os 80 minutos do segundo tempo.

O time 'culé' lutou até o final, conseguiu empatar e levar a partida para a prorrogação, onde marcou mais três vezes e eliminou o Granada. Ao final do jogo, o treinador do Barça analisou a partida.

"Eu acredito que temos que destacar a ambição e a mentalidade da equipe porque nunca baixamos os braços, pressionamos, tivemos oportunidades, tivemos má sorte em algumas jogadas por não ter conseguido marcar antes e até o último segundo fizemos de tudo para ganhar a partida", disse o treinador após a partida.

