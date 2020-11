Koeman e a falta que Ansu Fati faz

Ronald Koeman já avisou durante o mercado da necessidade de assinar um '9' após a saída de Luis Suárez. O Barcelona tentou a opção de Memphis Depay, mas entre algumas coisas e outras não chegou a um acordo. Portanto, o treinador holandês teve que encontrar essa contribuição ofensiva dentro do elenco.

Com a incontestável incidência de Leo Messi ele já contada, mas o que não esperava era o espetacular início de temporada de Ansu Fati: marcou cinco gols, distribuiu quatro assistências e provocou dois pênaltis.

Por essa razão, ele assumiu a posição de titular nos planos de Koeman, que vê como às vezes custa muito para sua equipe balançar a rede. Para Ousmane Dembélé, não é o seu forte e Antoine Griezmann não está nada bem por enquanto.

Com Messi ainda um tanto apagado no início da temporada, a perda de Ansu por lesão pode afetar fortemente a equipe do Barça, que deve encontrar novos jogadores na ausência, até agora, da principal arma ofensiva.

Após a Data FIFA, o time do 'culé' volta às competições do campeonato espanhol em um jogo dificílimo contra o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, e, três dias depois, volta a se concentrar na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev.