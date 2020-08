Cinco notícias do Barcelona no dia da chegada de Koeman

Ronald Koeman é o novo treinador do Barcelona. Após a demissão de Quique Setién, o holandês, que treinava a seleção de seu país, foi o escolhido para reerguer o clube catalão.

Após o vexame na eliminação da Champions League que encerrou uma temporada sem títulos, o técnico chega ao Camp Nou em um momento repleto de questionamentos sobre saídas, contratações e renovações para um novo projeto que exige reformulação.

Em meio a tantas incertezas do Barcelona, apresentamos as cinco principais notícias do dia em que chegou o novo comandante.

Susbstituto de Quique Setién, o holandês atuou em campo pelo Barcelona e trabalhou como assistente de Louis Van Gaal. Confira como foram suas passagens pelo clube como jogador e saiba que títulos já conquistou como técnico.

Ao lado de Cruyff, Koeman conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do Barcelona e agora retorna para resgatar o DNA vencedor do clube.

Ao ser apresentado Ronald Koeman falou sobre o futuro de Philippe Coutinho, que volta de empréstimo ao Bayern de Munique. Questionado sobre o brasileiro, o treinador ressaltou a importância de dar oportunidade aos jovens

Ronald Koeman foi apresentado como novo técnico do Barcelona e falou sobre o futuro do time. Entre os temas mencionados, estão o futuro de Messi e a reformulação da equipe.

Para Bartomeu, os dois jogadores não são intocáveis. No entanto, o programa 'El Partidazo de COPE' afirma que o agente de Sergio Busquets e Sergi Roberto deixou claro que não tem a intenção de abandonar o Camp Nou.