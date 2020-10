Koeman e Busquets podem ser suspensos por até 12 jogos

A derrota por 3 a 1 no 'Clásico' tem grande repercussão envolvendo a atuação da arbitragem, principalmente sobre o uso do VAR no pênalti do desempate sofrido e convertido por Sergio Ramos, que diz ter visto falta "claríssima".

A Real Federação Espanhola de Futebol quer conter excessos de protestos contra os juízes e, segundo o novo regulamento, dois importantes nomes do Barcelona correm risco de ser enquadrados em suspensão que pode ser de quatro a 12 partidas.

Sergiño Dest, jovem lateral do Barcelona, evitou dar combustível à polêmica e driblou o assunto, mas Ronald Koeman e Sergio Busquets não pouparam críticas à atuação da arbitragem.

"Não entendo a decisão do juiz. O VAR só aparece quando é preciso tomar decisões contra o Barcelona. Decisões sempre contrárias a nós. Ele me disse que é pênalti. É incompreensível. Não gostei", disse o treinador.

Koeman pediu explicações: "Eu disse ao árbitro que espero que possam me explicar algum dia como funciona o VAR na Espanha, porque já passaram cinco rodadas e o VAR sempre é acionado contra o Barcelona. Não foi acionado na jogada de pênalti sobre Messi contra o Sevilla, nem nos dois vermelhos contra o Getafe. Essa foi a minha pergunta. Por que o VAR sempre é contra a gente?".

Em seguida, foi a vez de Busquets protestar em entrevista a 'Barça TV': "Como disse Koeman, há muitas jogadas assim, na casa do Betis houve uma inclusive mais clara. Às vezes, o VAR é acionado e outra não. Dizem que devem ser jogadas claras, mas acho que foi um grande castigo".

Resta aguardar para saber se as autoridades do futebol espanhol levarão o caso adiante e submeterão o meia e o treinador do Barcelona a uma possível suspensão.