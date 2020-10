Koeman e suas mensagens a Dembélé em coletiva de imprensa

Ousmane Dembélé foi o protagonista da coletiva de imprensa antes de Barcelona-Sevilla. Ronald Koeman enviou várias mensagens ao jogador, convidando-o a trabalhar mais para ganhar um lugar. Por outro lado, ele deixou claro que Ansu Fati está à frente no momento.

"No momento ele é um jogador do Barcelona e a situação depende do pensamento do jogador. Ele tem muita competição na sua posição e agora Ansu Fati está à frente. Não falei com ele sobre o assunto, mas quero ter aqui pessoas felizes", ele disse.

Além disso, ele convidou Trincão e Pedri a trabalhram para ter mais minutos de jogo: “Não posso falar mais sobre Dembélé. Procuro sempre tirar o máximo da equipe e se há mudanças é por algum motivo. Se o Pedri ou o Trincão jogaram, é porque eles merecem. Dembélé é jogador do Barça e isso vai depender dele. Não falei claramente sobre o seu futuro”.