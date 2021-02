O 1-4 do Paris Saint-Germain caiu como um balde de água fria no Barcelona. Ronald Koeman viu como em apenas uma semana a sua temporada passou a estar por um fio após as boas atuações do último mês.

"Koeman teve uma péssima noite. Reviu o jogo quando chegou em casa. É consciente de que a equipe não pode fazer mais e que nesse momento atravessa uma fase de transição", revelou o jornalista em declarações ao 'El Partidazo de COPE'.

O treinador holandês recebeu um duro golpe de realidade na goleada sofrida em pleno Camp Nou e sabe que precisa realizar uma reformulção na equipe.

"Koeman encontrou mais dificuldades do que esperava. Ele sabe o que tem que fazer nessa equipe", completou añadió Canut.