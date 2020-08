Koeman entra com força total na lista de substitutos de Setién

Ronald Koeman pode ser o candidato de consenso para assumir as rédeas do Barcelona. O holandês já estava perto após a saída de Valverde, mas finalmente Setién chegou após o "não" do treinador da Holanda.

Com o treinador sentenciado, a gestão desportiva do Barcelona procura apagar um dos incêndios que o clube tem, o banco. E do 'Sports World' eles apontam novamente o nome do holandês.

A fonte citada garante que Koeman é do gosto da diretoria por seu caráter vencedor. Também por sua atitude para lidar com os pesos-pesados ​​do elenco. Recorde-se que alguns deles sairão depois da goleada em Lisboa contra o Bayern de Munique.

Além disso, as sensações que deixou como jogador e a sua marca ajudam o treinador holandês a ser um dos técnicos tidos em conta, embora deva primeiro rescindir o seu contrato com a Federação do seu país.

Koeman, se chegar, coincidirá com um jogador que tirou proveito da Holanda, Frenkie de Jong. O meio-campista ainda não mostrou o nível que tinha no Ajax.

O treinador da Holanda acredita, diz a fonte citada, que este será seu último trem para Barcelona, ​​por isso não dirá "não" de novo se o conselho de administração presidido por Bartomeu lhe oferecer o cargo.

Tudo isso enquanto há dúvidas sobre Mauricio Pochettino, que Bartomeu queria, mas cujas palavras no passado o faziam perder chances, e enquanto Xavi mais uma vez ratificou, antes do jogo, que não era sua hora.