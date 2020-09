Koeman escala Coutinho, Trincão, Messi e Griezmann

Depois de derrotar o Gimnàstic Tarragona por 3 a 1 no primeiro amistoso da pré-temporada, o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira contra o Girona.

O técnico Ronald Koeman definiu uma escalação que se destaca pela formação ofensiva, com Coutinho, Trincão, Messi e Griezmann. O português havia sido reserva no fim de semana e teve boa atuação, levando-o a ser titular pela primeira vez.

Desta vez, Dembélé ficou de fora dos onze, que são os seguintes: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araújo, Alba; De Jong, Busquets, Coutinho; Trincão, Griezmann e Messi.

No banco de reservas, estão: Iñaki Peña, Arnau Tenas, N. Semedo, O. Dembélé, Lenglet, Braithwaite, Junior, Aleñá, Pedri, Riqui Puig, J. Cuenca e Konrad.

Luis Suárez, Arturo Vidal, Miralem Pjanic e Ansu Fati ficaram de fora da lista de relacionados. Os dois primeiros estão envolvidos em negociações, enquanto os outros se recuperam de problemas físicos.

O Barcelona também tem partida de pré-temporada contra o Elche, que será seu adversário no Troféu Joan Gamper. O jogo será disputado no dia 19 de setembro, às 19h (horário espanhol), no Camp Nou.