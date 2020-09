Koeman esclarece a situação com Riqui Puig: "Eu disse que será difícil ele jogar"

O portal 'RAC1' desencadeou a polêmica ao dizer neste sábado que Ronald Koeman não conta com Riqui Puig. Aparentemente, o meio-campista terá que deixar a equipe devido à impossibilidade de ter minutos no Barça. De fato, ele não estava na lista para enfrentar o Elche.

O Barça derrotou o time do Elche para conquistar seu 55º Joan Gamper e depois do jogo o próprio Ronald Koeman apareceu diante das câmeras. Entre as suas análises do jogo, o treinador foi questionado pela 'TV3' sobre a situação de Riqui Puig e tentou esclarecê-la.

“Não é verdade que lhe disse que não conto com ele. Falei com ele, na minha opinião os jovens têm que jogar. É a mensagem para o Riqui, Aleñá e talvez Pedri mais tarde. Disse-lhe que vai ser muito difícil porque há competição, mas acho que há futuro para ele aqui", disse Koeman.

O treinador entende que tem o meio-campo coberto com Busquets, Aleñá, Pjanic e De Jong, e que Riqui Puig terá muita dificuldade em contar com minutos. Por este motivo, também foi questionado sobre a opção de empréstimo do meia.

"É uma possibilidade, para ele e para outros jogadores muito jovens. Aos 20 anos tem que jogar, não consegue ficar parado sem jogar um pouco. Riqui tem bastante competência", respondeu o treinador do Barça.