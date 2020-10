Na véspera do tão esperado duelo entre Barcelona e Real Madrid, o técnico do time catalão concedeu entrevista e falou sobre o duelo no Camp Nou - veja as prováveis escalações.

A partida está marcada para as 11h (horário de Brasília) e 15h (hora portuguesa) desse sábado. Confira no vídeo acima o depoimento de Ronald Koeman, que afirma esperar um adversário mais fechado e diz que o duelo "não será como contra Cádiz ou Shakhtar".