Koeman exalta Barça e diz que derrota para o Sevilla foi injusta: "merecíamos muito mais"

O Barcelona de Ronald Koeman saiu da sua visita ao Ramón Sánchez Pizjuán com uma dura derrota por 2 a 0 para o Sevilla, o que complica e muito a situação do time catalão na Copa do Rei.

Após a partida, ainda na beira do gramado, o treinador holandês lamentou o resultado, mas exaltou o espírito da sua equipe.

"Eu acredito que merecíamo muito mais porque nós jogamos bem, criamos algumas oportunidades e lutamos muito para virar o jogo após o primeiro gol deles e eu penso que o placar não foi justo pelo que fizemos em campo", avaliou o treinador.

