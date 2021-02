Koeman fala após goleada para o PSG: "Um golpe muito duro"

O Barcelona foi atropelado pelo Paris Saint-Germain pela partida de ida das oitavas da Champions. Uma goleada por 1-4 em pleno Camp Nou, que faz o clube catalão precisar de um verdadeiro milagre na volta.

Ao final do jogo, Ronald Koeman, treinador do Barcelona, conversou com os canais de clube e mostrou todo o seu abatimento com o resultado.

"Claro que o resultado final é um golpe muito duro, temos que aceitar, temos que seguir trabalhando. Ficou demonstrado hoje que nos faltam coisas, nos faltam coisas como defender melhor, temos que ser mais agressivos, acho que também tinha uma grande diferença fisicamente entre eles e nós, então temos muitas coisas para melhorar".

